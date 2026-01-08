search icon



營收速報 - 博士旺(3555)12月營收4,549萬元年增率高達250.18％

鉅亨網新聞中心

博士旺(3555-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣4,549萬元，年增率250.18%，月增率33.23%。

今年1-12月累計營收為2.82億元，累計年增率334.57%。

最新價為91.1元，近5日股價上漲5.19%，相關半導體類指數上漲6.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+42 張
  • 外資買賣超：+42 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 4,549萬 250% 33%
25/11 3,415萬 594% 32%
25/10 2,593萬 541% -46%
25/9 4,774萬 658% 49%
25/8 3,204萬 491% -47%
25/7 5,997萬 1270% 166%

博士旺(3555-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件之批發與零售。軟體開發。生技產品之銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


