營收速報 - 博士旺(3555)12月營收4,549萬元年增率高達250.18％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為2.82億元，累計年增率334.57%。
最新價為91.1元，近5日股價上漲5.19%，相關半導體類指數上漲6.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+42 張
- 外資買賣超：+42 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|4,549萬
|250%
|33%
|25/11
|3,415萬
|594%
|32%
|25/10
|2,593萬
|541%
|-46%
|25/9
|4,774萬
|658%
|49%
|25/8
|3,204萬
|491%
|-47%
|25/7
|5,997萬
|1270%
|166%
博士旺(3555-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件之批發與零售。軟體開發。生技產品之銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
