search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

致伸受惠PC出貨、聲學新案12月營收月年雙增 2025年營收601億元

鉅亨網記者吳承諦 台北

電腦周邊廠致伸科技 (4915-TW) 今 (8) 日公佈 2025 年 12 月營收為 48.7 億元，受惠於 PC 客戶拉貨及消費聲學新案動能挹注，加上 AIoT 專案貢獻，呈月年雙增，累計 2025 年營收新台幣 601.8 億元，年增 3.5%。

cover image of news article
致伸受惠PC出貨、聲學新案12月營收月年雙增 2025年營收601億元。(圖：致伸提供)

致伸 12 月營收為 48.7 億元月增 7.3%、年增 21.8%；第四季營收新台幣 149.4 億元，季減 5.9%，年增 13.7%。累計 2025 年營收 601.8 億元，年增 3.5%。


致伸 12 月營收受惠於 PC 客戶拉貨及消費聲學新案動能挹注，加上 AIoT 專案貢獻，帶動營收呈年月雙增。隨著高毛利專案占比提升，公司產品組合持續優化，帶動營運穩健成長。

致伸將持續深化「AI 感測融合（AI Sensor Fusion, AISF）」核心策略，強化聲音、影像與介面技術的整合應用，全面提升集團的技術韌性與市場競爭力。未來將以「ODM + 模式」結合市場導向與技術驅動的雙重優勢，提供高附加價值的系統解決方案，廣泛布局於車用電子、智慧監控、會議系統、機器人及智慧工作場域等多元應用場域。

展望 2026 年，致伸透過持續優化多感融合技術與邊緣運算能力，積極推動 Edge AI 與 AIoT 應用加速實現，協助客戶在終端設備實現即時感知、判斷與決策。隨著邊緣 AI 應用快速擴展，致伸將進一步發揮 AISF 技術優勢，打造多元的智慧感測解決方案，成為客戶最值得信賴的 AISF 賦能夥伴。


文章標籤

致伸PCAIOT營收

相關行情

台股首頁我要存股
致伸77.1-2.41%
美元/台幣31.570+0.16%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

中弱短強
致伸

64%

勝率

#帶量跌破均線糾結

中弱短強
致伸

64%

勝率

#動能指標下跌股

中弱短強
致伸

64%

勝率

#法人看衰股

中弱短強
致伸

64%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty