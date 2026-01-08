蘋果供應鏈玉晶光2025年營收250億元創新高 年增7.78%

‌



展望 2026 年，玉晶光指出除了既有的手機、AR、VR 相關鏡片、鏡頭外，目前也與其他同業一樣，有搭配相關的上下游廠商開發新的光學領域產品，如新產品能順利開發，對玉晶光未來的發展應會有很大的挹注。