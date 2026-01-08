蘋果供應鏈玉晶光2025年營收250億元創新高 年增7.78%
鉅亨網記者張欽發 台北
蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月玉晶光營收 26.3 億元，月增 15.92%，年增 81.5%，2025 年玉晶光全年營收 249.87 億元，創新高，年增 7.78%。
玉晶光指出，2025 年 12 月營收收較 11 月增加，主要還是因為客戶需求增加。
玉晶光 2025 年第四季營收爲 71.49 億元，季減 7.63%，年增 30.7%。
展望 2026 年，玉晶光指出除了既有的手機、AR、VR 相關鏡片、鏡頭外，目前也與其他同業一樣，有搭配相關的上下游廠商開發新的光學領域產品，如新產品能順利開發，對玉晶光未來的發展應會有很大的挹注。
玉晶光在 2025 年第三季稅後賺回 14.14 億元，年增 2.6%，超越上半年的總和，每股純益 12.54 元，前三季稅後賺 25.26 億元，每股 22.41 元。
