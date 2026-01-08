search icon



營收速報 - 雋揚(1439)12月營收2.74億元年增率高達2681.3％

鉅亨網新聞中心

雋揚(1439-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣2.74億元，年增率2681.3%，月增率1410.39%。

今年1-12月累計營收為8.13億元，累計年增率728.38%。

最新價為29.3元，近5日股價下跌-2.68%，相關建材營造下跌-1.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+16 張
  • 外資買賣超：+5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 2.74億 2681% 1410%
25/11 1,816萬 275% 293%
25/10 462萬 -13% -43%
25/9 809萬 67% -93%
25/8 1.23億 2455% -19%
25/7 1.51億 3387% 106%

雋揚(1439-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦等不動產之出租及出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收雋揚

相關行情

台股首頁我要存股
雋揚29.3+0.69%
美元/台幣31.570+0.16%

