營收速報 - 雋揚(1439)12月營收2.74億元年增率高達2681.3％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為8.13億元，累計年增率728.38%。
最新價為29.3元，近5日股價下跌-2.68%，相關建材營造下跌-1.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+16 張
- 外資買賣超：+5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|2.74億
|2681%
|1410%
|25/11
|1,816萬
|275%
|293%
|25/10
|462萬
|-13%
|-43%
|25/9
|809萬
|67%
|-93%
|25/8
|1.23億
|2455%
|-19%
|25/7
|1.51億
|3387%
|106%
雋揚(1439-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦等不動產之出租及出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
