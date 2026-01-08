鉅亨網新聞中心 2026-01-08 20:10

2025 年的全球電影市場經歷了歷史性的轉變，非英語電影首次榮登年度全球票房榜首的寶座。這部由中國本土製作的動畫續集《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒 2》）以驚人的 22 億 4426 萬美元全球票房，超越了所有西方大片，位居全球票房冠軍。

《哪吒 2》不僅是商業上的勝利，更是對中國電影工業規模的有力證明。本片僅在中國國內就獲得了超過 18 億美元的票房，這一數字本身就使其位居全球票房榜首或接近榜首。這表明中國單一國家市場，在本土智慧財產權的支配下，已有能力孕育出全球第一的電影，而無需仰賴北美或歐洲市場。

(來源: Box Office Mojo)

根據中國文學藝術評論家協會秘書長胡建禮的說法，《哪吒 2》能獲得如此驚人的票房，主要歸功於其傑出的口碑，包括人物、故事、特效、主題深度和戲劇元素皆超出觀眾預期。影片利用最新的影像技術和特效，細膩描繪了中國的夢幻場景，據稱有 4000 人參與製作，其視覺效果極為出色，被譽為「中國動畫元年的象徵」。

在《哪吒 2》展現中國日益增長的自給自足能力之際，迪士尼的續集《瘋狂動物城 2》則揭示了硬幣的另一面。這部好萊塢大片之所以能達到全球大片地位，嚴重依賴中國觀眾。該片在中國賺進超過 5 億美元，幾乎占了其全球總票房的一半。

前媒體高管兼作家 Chris Fenton 指出，中國過去是好萊塢的成長型市場，現在則被視為「看門人」，能夠決定一部電影是僅獲成功，還是成為真正的全球現象級作品。