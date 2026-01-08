鉅祥去年12月、Q4及全年營收齊創新高 2026年營運看旺

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-08 09:10

AI 及高速運算需求持續成長需求，有利於挹注鉅祥 (2476-TW)2025 年及 2026 年的業績的持續成長，鉅祥公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收以 7.28 億元創新高，月增 9.86%，年增 25.98%，全年營收達 74.46 億元，也改寫新高，年增 12.66%。

鉅祥總經理林映碩。(鉅亨網記者張欽發攝)

鉅祥 2025 年第四季營收攻上 20 億元大關，達 20.13 億元，續創新高，季增 1.93%，年增 18.79%。

鉅祥在桃園觀音新廠完成進駐之後，繼上海廠加入客戶委託生產 AI 伺服器 BBU 機構件及支架的生產，在此一高成長動能下，鉅祥 2025 年營收 74.46 億元，超越法人原先預期。

鉅祥除持續擴充產能之外，總經理林映碩則指出。對於經營以 AI 的落地運用、技術的精進及供應的韌性爲重要的方向。

同時，鉅祥在持續而來的動能挹注之下，也規劃在海外繼投資興建大陸惠州廠、菲律賓廠之後，再投資 8000 萬元人民幣 (折合約新台幣 3.49 億元) 在上海廠廠區內 1866 坪基地上，興建沖壓、後處理廠房及自動化倉儲各一 座，建物樓地板面積則達 5498 坪，預計於 2027 年第三季運作。

先前由鉅祥出貨給外商的 AI BBU 機構件及支架，即爲來自鉅祥上海廠生產，在鉅祥桃園觀音新廠陸續完成進駐之後，才有部分料號移轉在觀音廠生產。同時，客戶端對 2025 年及 2026 年的 AI 需求仍不看淡，也與鉅祥洽談未來在東南亞生產的方案。

而在鉅祥桃園觀音新廠加入生產之後，鉅祥在菲律賓租用廠房生產的生產線，也將在 2026 年第一季加入，鉅祥規劃在菲律賓生產車用產品及連接器產品爲主。

至於在大陸的惠州廠新建工程，鉅祥則則預計在 2026 年下半年完工，鉅祥的惠州廠新建案，原規劃以銜接東莞生產線爲主，在惠州廠尚未完工之際，鉅祥東莞及鉅寶廠仍維持生產，惠州廠的工期延長，對鉅祥產能並沒有減損。

鉅祥 2025 年 1-3 季營收爲 54.33 億元，毛利率 29.76%，年減 3.12 個百分點，稅後純益 5.75 億元，年減 27.9%，每股純益 2.72 元。其中，來自中國大陸的營收貢獻 55%，台灣占 34%，其他地區 11%。而營收絕對金額來看，今年 1-9 月鉅祥來自台灣貢獻營收成長 30% 最為耀眼。