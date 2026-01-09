鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-09 10:23

台股高檔震盪，今日開盤 3 萬大關又失守，AI 泡沫疑慮再起，根據最新調查顯示，美國企業導入 AI 的比例已達到 17%，預計未來 6 個月內將提升至約 20% 。這顯示 AI 不再只是科技產業的專利，包含製造、建築、住宿餐飲、運輸倉儲等傳統產業的導入率都將明顯成長 。摩根資產管理指出，隨著 AI 在 2026 年應用多點開花，科技型 ETF 的經理團隊將面臨關鍵時刻。

甩掉泡沫疑慮 美企導入AI率逼近2成 摩根：科技ETF主動「選股」的關鍵時刻。（圖: shutterstock)

摩根大美國領先科技主動式 ETF 基金 (00989A-TW) 產品經理溥琪琳表示，2025 年 12 月的數據顯示，資訊、專業技術、金融保險等產業的 AI 應用率已達 32% 以上，未來半年還會持續增加 。溥琪琳分析，AI 已成為企業提升效率、創新服務的關鍵工具，數位轉型已是不可逆的趨勢 。

‌



在傳統產業方面，AI 的應用成長尤為顯著 。數據顯示，製造業 AI 導入率將從 11% 提升至 17%，建築業從 9% 增至 14%，住宿與餐飲業從 8% 增至 11%，運輸與倉儲業則從 6% 提升至 10% 。這些產業正積極將 AI 運用於自動化生產、智慧工地、訂房點餐及物流配送等場景，藉此提升營運效率與服務品質 。隨著技術門檻降低，更多中小企業也能參與數位升級，全面提升產業競爭力 。

針對投資市場的擔憂，溥琪琳補充，雖然 AI 在過去三年是投資主流，且科技巨頭估值普遍偏高，引發市場對泡沫化的疑慮，但調查顯示 AI 投資主軸正從基礎建設轉向實際應用獲利 。今年起，善用 AI 工具的企業，特別是在金融、工業、製造或旅遊娛樂等非傳統資訊科技領域，反而具備更大的成長空間 。

隨著 AI 應用向傳統產業擴散，產業輪動與選股難度也同步提升 。溥琪琳認為，這對主動式科技型 ETF 是嚴峻考驗，經理團隊必須具備強大的產業洞察力，才能在紅利擴散下精準掌握新興黑馬企業並分散風險 。若能聚焦資訊科技與大型科技股，兼顧非必須消費、工業、金融等多元產業，選股範圍涵蓋大、中、小型企業，可望在數位轉型浪潮中掌握更多成長機會 。