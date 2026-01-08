鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至8.7元，預估目標價為260元

search icon



根據FactSet最新調查，共19位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.65元上修至8.7元，其中最高估值9.42元，最低估值8.39元，預估目標價為260元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年2028年
最高值9.42(9.42)14.5220.6625
最低值8.39(7.65)10.612.4825
平均值8.71(8.65)13.2117.0125
中位數8.7(8.65)13.5316.8525

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年2028年
最高值644,588,560771,099,470973,518,590953,000,000
最低值637,351,000684,996,000704,224,000953,000,000
平均值640,179,270728,367,490822,958,830953,000,000
中位數639,973,000727,917,740822,472,000953,000,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.527.3914.5314.84
營業收入
(單位：新台幣千元)		595,409,585581,914,471670,872,643569,997,133

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


