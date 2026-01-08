鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至8.7元，預估目標價為260元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.65元上修至8.7元，其中最高估值9.42元，最低估值8.39元，預估目標價為260元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.42(9.42)
|14.52
|20.66
|25
|最低值
|8.39(7.65)
|10.6
|12.48
|25
|平均值
|8.71(8.65)
|13.21
|17.01
|25
|中位數
|8.7(8.65)
|13.53
|16.85
|25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|644,588,560
|771,099,470
|973,518,590
|953,000,000
|最低值
|637,351,000
|684,996,000
|704,224,000
|953,000,000
|平均值
|640,179,270
|728,367,490
|822,958,830
|953,000,000
|中位數
|639,973,000
|727,917,740
|822,472,000
|953,000,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.52
|7.39
|14.53
|14.84
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|595,409,585
|581,914,471
|670,872,643
|569,997,133
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
