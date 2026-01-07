鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至8.65元，預估目標價為258元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.59元上修至8.65元，其中最高估值9.42元，最低估值7.65元，預估目標價為258元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.42(9.42)
|14.52
|20.66
|25
|最低值
|7.65(7.65)
|10.6
|12.48
|25
|平均值
|8.65(8.64)
|13.17
|16.84
|25
|中位數
|8.65(8.59)
|13.48
|16.81
|25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|644,588,560
|771,099,470
|973,518,590
|953,000,000
|最低值
|637,351,000
|684,996,000
|704,224,000
|953,000,000
|平均值
|640,179,440
|730,074,260
|825,353,520
|953,000,000
|中位數
|639,986,500
|728,373,600
|822,845,000
|953,000,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.52
|7.39
|14.53
|14.84
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|595,409,585
|581,914,471
|670,872,643
|569,997,133
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】CES展登場下，下一波表現的股票是誰?
- 〈台股盤後〉噴漲471點收30576點連4天創歷史高 台積電寫1705元天價
- 台積電供應鏈迅得去年Q4營收續創新高 2025年營收65.3億元登頂
- 〈台股盤後〉開年頂破天 台積電飆天價點火 大漲386點收29349點新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇