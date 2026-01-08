《意見》提出，中國 AI 關鍵核心技術明年將實現安全可靠供給，產業規模與賦能水準穩居世界前列。具體目標包括：推動 3 至 5 個通用大模型在製造業深度應用，形成特色化、全覆蓋的產業大模型；打造 100 個工業領域高品質資料集，推廣 500 個典型應用場景；培育 2 到 3 個具全球影響力的生態主導企業與一群專精特新中小企業，打造一批「懂智慧、熟產業」的賦能應用服務商，選樹 1000 家標竿企業；建成全球領先的開源開放生態，安全治理能力全面提升，為 AI 發展貢獻中國方案。