鉅亨網編譯陳韋廷
中國工信部、中央網信辦等八部周三 (7 日) 聯合印發《「人工智慧 + 製造」專案行動實施意見》(下稱《意見》)，旨在加速推廣 AI 技術與製造業深度融合，打造新質生產力，全方位賦能新型工業化。
《意見》提出，中國 AI 關鍵核心技術明年將實現安全可靠供給，產業規模與賦能水準穩居世界前列。具體目標包括：推動 3 至 5 個通用大模型在製造業深度應用，形成特色化、全覆蓋的產業大模型；打造 100 個工業領域高品質資料集，推廣 500 個典型應用場景；培育 2 到 3 個具全球影響力的生態主導企業與一群專精特新中小企業，打造一批「懂智慧、熟產業」的賦能應用服務商，選樹 1000 家標竿企業；建成全球領先的開源開放生態，安全治理能力全面提升，為 AI 發展貢獻中國方案。
為達成上述目標，《意見》圍繞著「創新築基、賦智升級、產品突破、主體培育、生態壯大、安全護航、國際合作」7 大重點任務，細化 21 項具體措施。
在創新築基方面，將強化 AI 算力供給，推動智慧晶片軟硬協同發展，突破高端訓練晶片、端側推理晶片等關鍵技術；開發高水準產業模型，培育重點產業大模型，打造「雲端—邊—端」模式體系；開展「模數共振」行動，推動企業建立資料長制度，發布製造業高品質資料集建立指南，促進「模數共振」行動，推動企業建立首席資料長制度，發布製造業高品質資料集建設指南，促進高品質產業基礎建設指南，促進高品質產業基礎。
在賦智升級方面，將加速重點產業應用賦能，深入「深度行」活動，分類制定轉型路線圖，涵蓋原料、裝備製造、消費品、電子資訊等重點產業；推動智慧裝備迭代，加速工業母機、工業機器人等搭載智能體，研發新一代 AI 數控系統；加速全流程升級，推動大模型技術嵌入開發。
此外，《意見》也強調主體培育，梯次培育企業，支持龍頭企業打造全球影響力的生態主導型企業，發展 AI 企業孵化器，培育專精特新中小企業；推動開源開放，建立高水準 AI 開源社區，部署實施一批優質開源計畫；加強安全護航，提升安全保障能力。
專家表示，《意見》的出台將有力推動中國 AI 與製造業「雙向賦能」，加速製造業智慧化、綠色化、融合化發展，支撐製造業強國、網路強國和數位中國建設。
目前，全球產業正加速智慧轉型，中國製造業面臨成本上升與成長模式轉型等挑戰，亟需以 IA 注入新動能，鞏固體系優勢。
《意見》還強調體系化攻關、場景深度融合和產業生態構建，預計將為「人工智慧 + 製造」產業鏈上下游帶來全方位利好，包括 AI 晶片、工業軟體、智慧裝備製造、數據服務等領域。
