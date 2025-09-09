〈焦點股〉鉅祥桃園觀音廠正式加入營運 股價120元創新天價

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-09 11:09

鉅祥 (2476-TW) 在 AI、雲端高速運算應用需求的挹注之下， 8 月營收以 6.74 億元改寫歷史新高，月增 7.24%，年增 10.94%，依鉅祥傳統營收走勢來看，9 月仍有強大營收挹注，同時，鉅祥的桃園觀音廠全部建廠、設備進駐工程已全部完成，並在 9 月 2 日正式取得主管機關行政程序登記完成，今 (9) 日早盤股價以 120 元創新天價。

鉅祥總經理林映碩。 (鉅亨網記者張欽發攝)

鉅祥 2025 年 1-8 月營收 47.61 億元，年增 10.48%。法人估今年全年鉅祥營收將達 72 億元，年增 9%。法人估鉅祥 2025 年第三季營收 19.9 億元，稅後純益 3.9 億元，每股純益 1.83 元。

同時，鉅祥的桃園觀音廠全部建廠、設備進駐工程已全部完成，並在 9 月 2 日正式取得主管機關行政程序登記完成；除鉅祥的產能新開出之外，法人也看好鉅祥在 AI、雲端高速運算應用營收占比提高，估在 2025 年全年達 18% 的比重。

法人指出，就 AI 領域而言，鉅祥已切入產品線包括 BBU 支架和機構件等 AI 相關領域。毛利率部分，因 AI 相關產品開發與認證時間長、品質管控嚴謹，因此一旦通過認證，訂單穩定且價格相對穩健，其毛利率與車用、醫療等領域產品毛利率相當，且出貨週期較長約可達 6-10 年。

鉅祥在第三季起將陸續在海內、外陸續有三座新廠加入，同時在 AI、雲端高速運算應用需求的增加之下，將明確挹注成長動能向上挑戰新高；而且第三季起在台灣觀音新廠、中國惠州廠及菲律賓廠都將加入量產的行列，目前，台灣桃園觀音廠的全部建廠、設備進駐工程已全部完成，也獲主管機關的核准登記。 至於鉅祥菲律賓廠的新建置，進入廠內隔間的程序，鉅祥指出，現階段鉅祥菲國廠將先建置沖壓件的製程。