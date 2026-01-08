鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.9元，其中最高估值2.44元，最低估值-0.65元，預估目標價為198元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.44(2.3)
|33.16
|38.21
|最低值
|-0.65(-0.65)
|2.13
|2.62
|平均值
|1.03(0.92)
|17.76
|18.9
|中位數
|0.9(0.82)
|16.17
|14.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|68,353,000
|198,937,000
|225,978,000
|最低值
|54,051,050
|62,348,950
|65,284,160
|平均值
|63,123,080
|140,369,780
|144,194,840
|中位數
|63,604,090
|141,517,710
|134,166,220
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-1.64
|-2.4
|4.72
|7.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,131,667
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇