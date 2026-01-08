search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至7.25元，預估目標價為198元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對力成(6239-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.32元下修至7.25元，其中最高估值7.53元，最低估值6.77元，預估目標價為198元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7.53(7.89)11.0416.57
最低值6.77(6.77)8.6310.44
平均值7.21(7.29)10.4412.96
中位數7.25(7.32)10.7612.41

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值74,856,00092,724,000100,204,000
最低值74,037,74078,644,77086,378,000
平均值74,396,77085,607,18092,358,360
中位數74,263,50086,355,50090,493,080

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.0910.7211.611.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		73,315,04270,440,94583,926,73583,793,572

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
力成203-1.22%
美元/台幣31.615+0.30%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

偏強
力成

68.18%

勝率

#利多出貨

偏強
力成

68.18%

勝率

#營收創高股

偏強
力成

68.18%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty