鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至7.25元，預估目標價為198元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對力成(6239-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.32元下修至7.25元，其中最高估值7.53元，最低估值6.77元，預估目標價為198元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|7.53(7.89)
|11.04
|16.57
|最低值
|6.77(6.77)
|8.63
|10.44
|平均值
|7.21(7.29)
|10.44
|12.96
|中位數
|7.25(7.32)
|10.76
|12.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|74,856,000
|92,724,000
|100,204,000
|最低值
|74,037,740
|78,644,770
|86,378,000
|平均值
|74,396,770
|85,607,180
|92,358,360
|中位數
|74,263,500
|86,355,500
|90,493,080
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.09
|10.72
|11.6
|11.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|73,315,042
|70,440,945
|83,926,735
|83,793,572
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇