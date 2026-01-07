營收速報 - 日電貿(3090)12月營收11.71億元年增率高達30.92％
今年1-12月累計營收為157.28億元，累計年增率29.54%。
最新價為105元，近5日股價上漲6.71%，相關零組件業上漲1.86%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1316 張
- 外資買賣超：-2046 張
- 投信買賣超：+2888 張
- 自營商買賣超：+474 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|11.71億
|31%
|-9%
|25/11
|12.83億
|15%
|-6%
|25/10
|13.61億
|19%
|-4%
|25/9
|14.11億
|33%
|2%
|25/8
|13.82億
|23%
|10%
|25/7
|12.57億
|14%
|-1%
日電貿(3090-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件組件及其材料之製造加工及買賣業務。電腦週邊設備之製造加工買賣及軟體程式設計業務。前各項有關產品之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
