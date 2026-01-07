search icon



營收速報 - 日電貿(3090)12月營收11.71億元年增率高達30.92％

鉅亨網新聞中心

日電貿(3090-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣11.71億元，年增率30.92%，月增率-8.74%。

今年1-12月累計營收為157.28億元，累計年增率29.54%。

最新價為105元，近5日股價上漲6.71%，相關零組件業上漲1.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1316 張
  • 外資買賣超：-2046 張
  • 投信買賣超：+2888 張
  • 自營商買賣超：+474 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 11.71億 31% -9%
25/11 12.83億 15% -6%
25/10 13.61億 19% -4%
25/9 14.11億 33% 2%
25/8 13.82億 23% 10%
25/7 12.57億 14% -1%

日電貿(3090-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件組件及其材料之製造加工及買賣業務。電腦週邊設備之製造加工買賣及軟體程式設計業務。前各項有關產品之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收日電貿

