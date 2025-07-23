川普談中菲關係：菲律賓回到我們這邊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-23 13:32

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美國總統川普周二（22 日）在白宮會見菲律賓總統小馬可仕，他表示，過去菲律賓也許有點傾中，他認為這對菲律賓不是好事，在他上台後，情況已經有所改變，「他們回到我們這邊」。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據美國《Fox News》報導，川普說：「我不介意他（小馬可仕）與中國交好。因為我國和中國相處得很好，我們關係的很棒。事實上，磁鐵（稀土磁體）正以創紀錄數量從中國運來。」

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隨後川普看向小馬可仕說：「我不介意你和中國打交道，做你該做的，你和中國打交道絲毫不會讓我感到困擾。」

被問及菲律賓要如何平衡美菲、中菲關係時，小馬可仕表示，菲律賓的外交政策是獨立自主，沒有必要在美中之間取得平衡，「我方最關心的是保衛自身領土和行使主權權利」。

小馬可仕稱，要做到這些，菲律賓需要和夥伴合作，「我國最堅強的夥伴向來都是美國」。菲律賓也努力建立各種聯盟和多邊關係，和理念相近的國家合作。

據《路透社》周二報導，川普當天宣布美菲貿易最新關稅稅率，美國對菲律賓商品徵收 19% 的關稅，而美國輸往菲律賓的商品無需支付關稅。