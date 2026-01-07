營收速報 - 弘塑(3131)12月營收10.07億元年增率高達105.3％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為65.14億元，累計年增率59.93%。
最新價為1825元，近5日股價上漲13.92%，相關其他電子類指數上漲2.62%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1392 張
- 外資買賣超：+998 張
- 投信買賣超：+172 張
- 自營商買賣超：+222 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|10.07億
|105%
|78%
|25/11
|5.66億
|60%
|-2%
|25/10
|5.77億
|53%
|25%
|25/9
|4.62億
|39%
|-3%
|25/8
|4.75億
|45%
|-15%
|25/7
|5.57億
|67%
|2%
弘塑(3131-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體及積體電路製造設備之工程承包、製造、買賣及維修工程。化學品：工業級、試藥級、電子級混酸（蝕刻液）、電鑄藥液。半導體相關之機械安裝、電子零組件製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
