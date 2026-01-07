search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 弘塑(3131)12月營收10.07億元年增率高達105.3％

鉅亨網新聞中心

弘塑(3131-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣10.07億元，年增率105.3%，月增率78.12%。

今年1-12月累計營收為65.14億元，累計年增率59.93%。

最新價為1825元，近5日股價上漲13.92%，相關其他電子類指數上漲2.62%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1392 張
  • 外資買賣超：+998 張
  • 投信買賣超：+172 張
  • 自營商買賣超：+222 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 10.07億 105% 78%
25/11 5.66億 60% -2%
25/10 5.77億 53% 25%
25/9 4.62億 39% -3%
25/8 4.75億 45% -15%
25/7 5.57億 67% 2%

弘塑(3131-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體及積體電路製造設備之工程承包、製造、買賣及維修工程。化學品：工業級、試藥級、電子級混酸（蝕刻液）、電鑄藥液。半導體相關之機械安裝、電子零組件製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收弘塑

相關行情

台股首頁我要存股
弘塑1825+3.69%
美元/台幣31.521+0.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
弘塑

73.91%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
弘塑

73.91%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
弘塑

73.91%

勝率

#法人看好股

偏強
弘塑

73.91%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
弘塑

73.91%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty