鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-08 04:00

記憶體價格持續暴漲，「1 盒記憶體價格堪比上海 1 套房」等相關話題引發大量關注。

記憶體價格瘋漲！一盒記憶體價格堪比上海一套房。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》周三（7 日）報導，第三方購物平台顯示，海力士和三星的 256G DDR5 伺服器記憶體一根超過人民幣 4 萬元，有的甚至高達 49,999 元 / 根。

如果按照 1 盒 100 根計算，價格將近 500 萬元。業界人士形容「價值已經超過上海不少房產」。

在全球 AI 算力需求激增的影響下，全球記憶體半導體出現嚴重供不應求態勢，記憶體晶片價格飆漲。

TrendForce 集邦咨詢發布的記憶體現貨價格趨勢報告指出，自 2025 年 9 月初以來，DDR5 內存 2Gbx8 顆粒現貨價格大漲 307%，DDR4 1Gbx8 也有 158% 的漲幅，其中 DDR4 1Gbx8 3200MT/s 在 11 月 12 日至 11 月 18 日價格漲幅達 4.75%。PCPartPicker 的數據顯示，今年來 DDR4 與 DDR5 已漲價 2-3 倍。

三星、SK 海力士、美光三大國際記憶體巨頭在 2025 年加速產能結構調整，將資源集中投向 HBM、DDR5 等高端高毛利產品。

當地時間 2025 年 12 月 3 日，美光宣布決定退出 Crucial（英睿達）消費級業務，包括在全球主要零售商、電商平台和分銷商處銷售英睿達消費品牌產品。

記憶體價格上漲的影響已經傳導至手機和汽車領域。1 月 6 日，在蔚來 100 萬台下線的媒體溝通會上，蔚來 (09866-HK) (NIO-US) 創始人李斌表示，今年最大成本壓力是記憶體漲價。

他表示，汽車行業是在和 AI 行業搶資源，現在的智慧車晶片都要用到記憶體，對於標配了智駕系統的汽車，原材料漲價和記憶體漲價是整個行業的大事。

2025 年 11 月 18 日，在小米 (01810-HK) 第三季業績媒體電話會上，小米集團總裁盧偉冰也曾就記憶體成本攀升的問題作出回應。他指出，當前記憶體價格上漲是長周期行為。