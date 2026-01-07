台歐合作已創42億產值！經部揭A+計畫亮點 今年聚焦機器人、無人機及低軌衛星

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-07 17:41

經濟部產業技術司於今（7）日召開「經濟部 A + 計畫－推動歐洲跨國研發合作成果」，展現近年台灣與歐洲在科技研發合作上的豐碩成果，已創造 42 億產值。經濟部產業技術司司長郭肇中表示，目前台歐在半導體及光電、機械及資通訊已有核心基礎，在材化及淨零排放仍具深化空間，未來將重點布局在運輸（無人機）、機械（機器人）及資通訊（低軌衛星）。

台歐研發帶動42億產值 經部揭A+計畫亮點 今年聚焦機器人、無人機及低軌衛星。（鉅亨網記者張韶雯攝）

隨著全球局勢變化，台灣與歐洲合作已邁入「拓展深化期」，目前已與 14 國啟動研發徵案、5 國簽署官方 MOU，累計獲雙方政府補助的跨國合計畫達 86 項，政府補助 14 億元，成功帶動台灣廠商創造高達 42 億元的產值。會中並公布台德、台英、台西三件成功案例，凸顯產業已從「台灣製造」進階打入「歐洲供應鏈」，協助產業提升關鍵技術自主與強化全球競爭力。

郭肇中指出，歐洲作為工業革命發源地，科研底蘊深厚。因應疫後及供應鏈變局，台商赴歐投資快速成長，2023 年投資金額達 49 億美元，2022 年成長近十倍。歐盟亦於 2024 年成為我國第四大貿易夥伴，貿易額逾 686 億美元，顯示雙邊經貿與技術合作持續深化。未來經濟部採取「深耕西歐、連結東歐、策進北歐」的戰略布局，透過前瞻技術聯盟、雙邊與多邊研發機制，持續協助產業對接歐洲創新技術，強化全球競爭力。

經濟部產業技術司表示，在政府積極推動下，「A + 國際創新研發合作補助計畫」促成 86 項台歐研發合作案，累計投入 14 億元補助，帶動我國產業創造約 42 億元產值，以半導體與光電為最大宗，強化我國關鍵技術的國際布局，以下為三項亮點案例：

德國助攻，愛克智慧開發耐水洗智慧電子布料：愛克智慧科技董事長特助林柏舟表示，其與德國阿亨工業大學等及設計公司 Entwurfreich 等單位合作，突破產業瓶頸，開發出「耐水洗智慧電子布料」連續生產技術，為全球首創全自動、連續運轉的一站式生產線，可大幅縮短工序並降低成本，首波訂單達 30 萬件，應用涵蓋智慧服飾、運動與復健穿戴裝置，目前已獲 7 國 9 家品牌青睞，接單逾 30 萬件。

英國快速打樣加持：連騰科技 (6818-TW) 總經理蕭富仁指出，其與英國創新技術公司 Q5D 等單位合作，導入英國快速打樣設備技術，開發「3D 結構電子元件快速製造技術」，讓天線打樣如「立體列印積木」般快速成形。此天線打樣時間縮短 80%，體積縮小 50%，傳輸效能提升 20% 至 50%，並已導入國際筆電品牌產品線，至 2028 年可創造 1.9 億元產值。

西班牙通路助力：徠通科技董事長陳嘉斌表示，其與西班牙 WEDM 龍頭 ONA 合作，攜手開發高精度智慧型線切割放電加工設備，徠通具製造與成本優勢，ONA 擁有品牌與通路實力，此一設備可用於製作如飛機渦輪與高階模具等精密零件，產品成功取得歐盟認證跨足航太噴射引擎零件市場，2025 年銷售額較 2023 年大幅成長 152%，累計創造產值約 2.23 億元。