營收速報 - 智邦(2345)12月營收260.53億元年增率高達67.65％
今年1-12月累計營收為2,482.73億元，累計年增率124.83%。
最新價為1205元，近5日股價上漲4.2%，相關通信網路上漲0.72%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+776 張
- 外資買賣超：+1831 張
- 投信買賣超：-1501 張
- 自營商買賣超：+446 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|260.53億
|68%
|16%
|25/11
|225.54億
|80%
|-3%
|25/10
|233.65億
|115%
|-4%
|25/9
|243.18億
|142%
|-5%
|25/8
|256.38億
|172%
|12%
|25/7
|229.91億
|163%
|-6%
智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
