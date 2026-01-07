鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-07 14:29

台股加權指數昨 (6) 日成功挑戰三萬大關並創下歷史新高，主要受惠於 AI 科技供應鏈在半導體、PCB 及硬體零組件領域的強勁表現。瑞銀投資銀行（UBS）最新報告指出，目前市場共識預估 2026 年獲利成長率將達到 19%，且科技類股盈餘持續加速上修，台股當前約 19 倍的本益比處於上升週期，考量到其涵蓋企業約有 20% 的獲利成長，評價表現尚屬合理，並有持續上修空間；預計 2026 年 AI 供應鏈類股輪動頻繁趨勢仍將持續。

瑞銀投資銀行台灣策略分析師陳玟瑾（Ally Chen）表示，台股大盤走勢與主要雲端服務供應商（CSP）上調資本支出的趨勢高度相關。雖然市場近期討論 AI 泡沫化與台股估值偏高的問題，她認為，只要供應鏈能順利交付新產品與專案，且 AI 投資的獲利模式足以支撐積極的資本支出計畫，進一步的獲利上調將為台股帶來更多上行空間。

針對指數目標預測，瑞銀原本設定 2025 年目標價為 23840 點，但在獲利上修背景下，若採用 15.6 倍的本益比計算，在最樂觀的情境下甚至有機會挑戰 30842 點。其中台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 及廣達 (2382-TW) 的市值表現將是關鍵。

面對 2026 年的布局，瑞銀建議在看好 AI 供應鏈的同時應保持多元化配置，並提出四大投資主題：首先是 AI 技術帶動的自動化需求加速成長，研華 (2395-TW) 在智慧製造領域具備優勢；其次是消費性電子技術，聯電 (2303-TW) 受惠於價格趨穩，大立光 (3008-TW) 則受惠於銷售好轉與規格升級。

第三，瑞銀看好高殖利率股，並指出在第四季布局、明年第二季獲利了結通常能獲得最佳回報，且高股息 ETF 於 11 月至 12 月的成分股調整也將帶來支撐。

最後則是銀行業，隨著科技供應鏈資本支出增加，將同步帶動放款成長。

此外，瑞銀觀察到 2025 年 AI 供應鏈類股輪動頻繁，預計 2026 年此趨勢仍將持續。透過與亞太量化團隊的因子分析發現，在獲利強勁成長且指數位處高檔的環境下，「動能」與「成長」因子通常能帶來最正向的回報，而風險、規模及價值因子則相對表現疲弱。