2025 年，全球電影產業版圖正出現結構性轉變。隨著市場復甦與大型製作回溫，電影產業的引力中心不再單一集中於北美，而是明顯向亞洲、尤其是中國市場傾斜。從票房結構、內容輸出到好萊塢發行策略的調整，中國在全球電影市場中的話語權正快速放大。

全球票房版圖加速東移 中國市場正改寫好萊塢遊戲規則。(圖取自《哪吒之魔童鬧海》劇照)

根據產業數據，2025 年全球票房規模預估達 335 億美元，年增約 12%。其中，大型 IP 與動畫電影成為拉動市場的核心動能。《瘋狂動物城 2》、《阿凡達 3》等作品在全球創下亮眼成績，但更值得關注的是，這些好萊塢大片的票房重心，正越來越倚賴中國市場的貢獻。

中國電影市場本身的成長更具指標性。官方數據顯示，2025 年中國全國電影票房達 518.32 億元人民幣，年增逾兩成，觀影人次達 12.38 億，全年票房破億的影片多達 51 部。國產電影票房占比接近八成，顯示中國市場已由「進口片主導」轉為「本土內容為核心」。

其中，動畫電影成為最具代表性的突破口。《哪吒之魔童鬧海》以 154.46 億人民幣的內地票房，登上全球年度單片票房榜首，不僅刷新中國影史紀錄，也象徵中國電影首次在未高度依賴北美市場的情況下，誕生全球票房冠軍。該片在海外上映同樣表現亮眼，成為近年華語電影海外票房的標竿案例。

《哪吒之魔童鬧海》並非孤例。2025 年中國年度票房前十名中，動畫電影占據四席，《浪浪山小妖怪》、《羅小黑戰記 2》、《聊齋：蘭若寺》等作品，皆以東方美學與現代敘事結合，成功吸引年輕觀眾。這些作品的市場表現，反映中國電影創作已逐步建立自身風格，而非單純模仿好萊塢模式。

除了動畫領域，中國電影題材的多元化也正在改變海外市場對華語電影的刻板印象。無論是歷史題材、紀錄片，或以科技為核心的影像實驗作品，都開始在國際市場獲得關注。這背後的支撐，來自中國電影產業鏈的全面升級，包括製作技術、視覺特效與放映體系的同步進化。

目前，中國擁有超過 9 萬塊銀幕，為全球規模最大的戲院網絡，加上 14 億人口構成的龐大內需，使中國電影即使不仰賴海外市場，也能支撐高成本製作的商業回收。這種「本土市場即可孕育全球級爆款」的能力，正在改寫長期以來由北美主導的電影發行規則。

中國市場影響力的提升，也直接反映在好萊塢大片的收益結構上。《瘋狂動物城 2》全球票房中，近半數來自中國市場，表現明顯優於北美本土。《阿凡達 3》在北美開畫成績不如前作，但中國市場票房卻逆勢成長，成為支撐其全球表現的關鍵力量。IMAX 票房貢獻方面，中國甚至一度超越北美，凸顯其在高端影廳市場的戰略地位。

這種現象並非短期波動，而是產業結構改變的結果。隨著中國市場票房占全球比重持續拉高，好萊塢大片若缺席中國，往往難以躋身全球票房前段班；反之，只要在中國市場成功，即便北美表現平平，仍有機會實現全球獲利。

在此背景下，好萊塢對中國市場的策略也出現明顯轉向。從過去僅在內容中象徵性加入中國元素，轉為更重視中國觀眾的審美偏好與觀影節奏，同步上映、零時差發行逐漸成為主流。中國觀眾的選擇，正實質影響好萊塢的製作與行銷決策。