鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class ADUOL-US的目標價調降至277.5元，幅度約5.13%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)提出目標價估值：中位數由292.5元下修至277.5元，調降幅度5.13%。其中最高估值347元，最低估值180元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予Duolingo Inc - Class A評價：積極樂觀14位、保持中立10位、保守悲觀1位。

Duolingo Inc - Class A今(6日)收盤價為185.15元。近5日股價下跌5.13%，標普指數下跌0.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



美股DUOL市場預估目標價

Duolingo Inc - Class A185.15+4.91%

