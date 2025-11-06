鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為372.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.17元上修至3.37元，其中最高估值8.67元，最低估值3.05元，預估目標價為372.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.67(3.93)5.696.837.56
最低值3.05(3.05)3.614.737.23
平均值4.97(3.29)4.646.087.4
中位數3.37(3.17)4.76.027.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.32億13.14億16.11億19.08億
最低值10.14億12.24億14.42億17.77億
平均值10.23億12.70億15.37億18.43億
中位數10.19億12.79億15.64億18.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.44-1.57-1.510.351.88
營業收入1.62億2.51億3.69億5.31億7.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Duolingo Inc - Class A260.02-0.77%

