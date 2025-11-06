鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為372.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.17元上修至3.37元，其中最高估值8.67元，最低估值3.05元，預估目標價為372.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.67(3.93)
|5.69
|6.83
|7.56
|最低值
|3.05(3.05)
|3.61
|4.73
|7.23
|平均值
|4.97(3.29)
|4.64
|6.08
|7.4
|中位數
|3.37(3.17)
|4.7
|6.02
|7.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.32億
|13.14億
|16.11億
|19.08億
|最低值
|10.14億
|12.24億
|14.42億
|17.77億
|平均值
|10.23億
|12.70億
|15.37億
|18.43億
|中位數
|10.19億
|12.79億
|15.64億
|18.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.44
|-1.57
|-1.51
|0.35
|1.88
|營業收入
|1.62億
|2.51億
|3.69億
|5.31億
|7.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
