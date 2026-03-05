瑞軒遭2度處置 燿華期貨契約保證金6日起同步拉高1.5倍
鉅亨網記者張韶雯 台北
台灣期貨交易所公告調整個股期貨保證金，由於燿華 (2367-TW) 經證交所公布為處置有價證券，自明（6）日一般交易時段結束後起，調高燿華期貨 (VBF) 所有月份保證金為現行級距之 1.5 倍。此外，瑞軒 (2489-TW) 因近期二度被列為處置股，其期貨契約 (HAF) 保證金維持標的證券未處置前 2 倍的調整期間，將配合證券市場處置進度同步延長至 3 月 18 日。
期交所表示，此舉主要是配合證券市場對特定個股的監管措施。燿華因股價波動達標，經證交所於 3 月 4 日公布為處置有價證券，處置期間自 3 月 5 日持續至 3 月 18 日。期交所依據相關規定，決定調高燿華期貨 (VBF) 所有月份保證金適用比例，實施時間點定於 3 月 6 日證券市場處置生效日次一營業日的一般交易時段結束後，並預計在處置期結束後的 3 月 18 日恢復為調整前水平。
在瑞軒方面，該標的在最近 30 個營業日內再次被證交所公布為處置股票，此次處置期間同樣為 3 月 5 日至 3 月 18 日。為因應證券市場的處置現況，期交所決定延長瑞軒期貨 (HAF) 的保證金調整期間。根據原先於 3 月 2 日發布的函令，瑞軒期貨保證金已調高為標的證券未經處置前的 2 倍，該高額保證金措施將一併延長至 3 月 18 日一般交易時段結束後，屆時再恢復至 3 月 3 日調整前的保證金標準。
期交所特別強調，相關保證金的調整與恢復均參照證券市場的處置措施執行。若在調整期間內遇到市場休市、有價證券停止買賣或全日暫停交易等特殊情況，保證金恢復日的執行時間將會依規順延。投資人應密切注意部位風險控管，確保帳戶保證金足以因應保證金比例提高後帶來的資金需求，以防市場波動造成不必要的平倉損失。
期交所表示，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
燿華期貨保證金調整情形列表如下：
單位：比例 (%)
|
VBF（燿華期貨)
|
調整後保證金適用比例
|
調整前保證金適用比例
|
原始
|
維持
|
結算
|
原始
|
維持
|
結算
|
保證金
|
24.30%
|
18.63%
|
18.00%
|
16.20%
|
12.42%
|
12.00%
瑞軒期貨標的證券未經處置前及調高 2 倍後之保證金適用比例列表如下：
單位：比例 (%)
|
HAF
|
調高 2 倍後保證金適用比例
|
標的證券未經處置前保證金適用比例
|
原始
|
維持
|
結算
|
原始
|
維持
|
結算
|
保證金
|
32.40%
|
24.84%
|
24.00%
|
16.20%
|
12.42%
|
12.00%
