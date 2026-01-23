期交所董座：2026年拚交易量突破4億口 研議國定假日交易制

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-23 19:03

台灣期貨交易所於今 (23) 日舉行歲末媒體聯誼會，董事長吳自心親自主持並發表 2026 年業務展望。吳自心指出，過去一年台灣期貨市場表現亮眼，尤其夜盤交易已成為市場核心，日均量達 54.5 萬口，佔全市場比重已超過 34.7 %，接近 35.0 %，顯示夜盤已是市場不可或缺的重要組成。展望 2026 年，期交所規劃推出「主動式 ETF 期貨」，並評估縮小黃金類相關商品的契約規格，持續推動改革，朝全年交易量突破 4 億口努力。

期交所董事長吳自心(中)率經理人於歲末記者聯誼餐會，祝賀大家馬年行大運。（圖:期交所提供）

期交所為回應市場需求，近年積極推動商品多樣化。吳自心表示，114 年 6 月推出的「週五到期台指選擇權」，上市後日均量超過 24 萬口，讓每週三、週五都有新的交易亮點；12 月更進一步推出「股票選擇權週契約」，提供投資人更靈活的避險工具。

邁向 115 年，期交所規劃推出「主動式 ETF 期貨」，並評估縮小黃金類相關商品的契約規格。吳自心解釋，隨著國際金價攀升，縮小規格將能降低投資門檻，並與台灣銀行等現貨市場小規格商品相輔相成，提供投資人更精準的交易工具。此外，針對非金電期貨與高價股小型個股選擇權，亦在規劃縮小契約規模以增加流動性。

交易制度方面，期交所正積極研議「期貨市場國定假日交易制度」。吳自心強調，由於台灣資本市場與國際連結緊密，當國內適逢連假而國際市場仍持續波動時，若停止交易將使投資人面臨風險避險困難。未來若成功推動國定假日交易，將使台灣期貨市場與日本、新加坡等國際金融中心接軌，強化市場韌性。

期交所積極推動「留財引資」，外資參與比重已穩定成長至 52.77 %。吳自心提到，副總經理楊朝止去年率隊拜訪阿布達比及杜拜，獲得熱烈迴響，下週將再度前往杜拜，深耕中東新興金融中心以吸引更多外資參與。

同時，2026 年 6 月期交所將於台灣主辦「第 28 屆期貨市場協會 (AFM) 年會」，屆時將邀請那斯達克 (Nasdaq)、泛歐交易所 (Euronext) 及來自各國約 30 家交易所成員共襄盛舉。此活動不僅提升台灣國際見度，更是推廣台灣特色商品、強化全球競爭力的明確願景。