2026-01-06

電源廠群電 (6412-TW) 今 (6) 日公告去年 12 月營收 27.81 億元，月增 8.0%、年減 14.9%；第四季營收 78.43 億元，季減 13.2%、年減 20.5%；累計 2025 全年合併營收達 344.52 億元，年減 7.3%。

公司表示，去年 12 月受惠品牌客戶年底最後衝刺挹注、營收較前月小幅回升；惟目前客戶端重要半導體供貨情形仍十分嚴峻，整體筆電及消費性相關產品之出貨動能持續受到壓抑，短期內尚未見有效改善。

群電預期，今年重要半導體缺料情形將進一步加劇，接下來 PC 與消費性電子產業出貨量成長將更多受限於關鍵元件的供貨瓶頸，而非終端需求表現，但在關鍵元件供給吃緊下，客戶將更傾向把資源優先配置於高階機種，有機會加速 AI PC 與邊緣 AI 應用的滲透，可望對產品組合與結構升級帶來正面助益。

在 AI 資料中心應用方面，群創表示，相較產業巨頭投入大規模資本競逐，公司透過具槓桿效益的策略聯盟機會，以「虛擬垂直整合」的合作模式，加速差異化技術的導入與市場拓展，目前正持續加大 AI 高功率電源、伺服器及 Telecom 電源產品的研發資源投入，相關新專案貢獻度預期自下半年起有機會明顯提升。

此外，群電深耕多年的智慧低碳業務，已成為切入 AI 資料中心基礎建設的另一利器，目前正攜手美超微 (Supermicro)、資策會及易發精密等策略夥伴，共同開發模組化 AI 貨櫃型算力中心，相關專案涵蓋 20 呎以及 40 呎模組化算力櫃之智慧環控系統，預計將於 2026 年開始出貨，正式挹注營收。