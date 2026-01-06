search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 台燿(6274)12月營收32.50億元年增率高達60.99％

鉅亨網新聞中心

台燿(6274-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣32.50億元，年增率60.99%，月增率7.45%。

今年1-12月累計營收為303.44億元，累計年增率31.53%。

最新價為476元，近5日股價下跌-5.38%，相關電子零組件類指數下跌-1.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6778 張
  • 外資買賣超：-5660 張
  • 投信買賣超：-545 張
  • 自營商買賣超：-573 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 32.50億 61% 7%
25/11 30.25億 34% 6%
25/10 28.54億 41% 0%
25/9 28.52億 26% 12%
25/8 25.44億 15% -5%
25/7 26.67億 25% 13%

台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收台燿

相關行情

台股首頁我要存股
台燿476+0.21%
美元/台幣31.516-0.07%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

中強短弱
台燿

73.33%

勝率

#高檔出場訊號

中強短弱
台燿

73.33%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty