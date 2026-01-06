營收速報 - 台燿(6274)12月營收32.50億元年增率高達60.99％
今年1-12月累計營收為303.44億元，累計年增率31.53%。
最新價為476元，近5日股價下跌-5.38%，相關電子零組件類指數下跌-1.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6778 張
- 外資買賣超：-5660 張
- 投信買賣超：-545 張
- 自營商買賣超：-573 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|32.50億
|61%
|7%
|25/11
|30.25億
|34%
|6%
|25/10
|28.54億
|41%
|0%
|25/9
|28.52億
|26%
|12%
|25/8
|25.44億
|15%
|-5%
|25/7
|26.67億
|25%
|13%
台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
