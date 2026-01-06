營收速報 - 千如(3236)12月營收1.89億元年增率高達44.81％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為20.68億元，累計年增率10.91%。
最新價為30.8元，近5日股價上漲12.3%，相關電子零組件類指數下跌-1.77%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+998 張
- 外資買賣超：+996 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.89億
|45%
|8%
|25/11
|1.74億
|15%
|-1%
|25/10
|1.76億
|11%
|-3%
|25/9
|1.82億
|6%
|-2%
|25/8
|1.87億
|6%
|2%
|25/7
|1.83億
|23%
|9%
千如(3236-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電感器、晶片電感、濾波器、變壓器之製造加工及買賣。轉換器、延遲線、收斂線圈及各種磁鐵芯之製造加工及買賣。電源供應器、電器電子零組件、電腦及其週邊設備等之製造及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 上詮自結11月虧損2200萬元 擬辦現增1萬張新股增加光通訊CPO產線
- 三萬點之上不是追價，資金輪動才是真正關鍵：世芯-KY、昇陽半導體、聯鈞
- 臺慶科去年12月、Q4、全年營收創高 馬國新廠通過美系客戶認證
- 華碩ROG迎二十週年 搭載輝達Blackwell架構筆電亮相
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇