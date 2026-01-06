search icon



營收速報 - 千如(3236)12月營收1.89億元年增率高達44.81％

鉅亨網新聞中心

千如(3236-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.89億元，年增率44.81%，月增率8.48%。

今年1-12月累計營收為20.68億元，累計年增率10.91%。

最新價為30.8元，近5日股價上漲12.3%，相關電子零組件類指數下跌-1.77%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+998 張
  • 外資買賣超：+996 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.89億 45% 8%
25/11 1.74億 15% -1%
25/10 1.76億 11% -3%
25/9 1.82億 6% -2%
25/8 1.87億 6% 2%
25/7 1.83億 23% 9%

千如(3236-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電感器、晶片電感、濾波器、變壓器之製造加工及買賣。轉換器、延遲線、收斂線圈及各種磁鐵芯之製造加工及買賣。電源供應器、電器電子零組件、電腦及其週邊設備等之製造及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


