鉅亨速報

營收速報 - 福懋科(8131)12月營收10.55億元年增率高達39.38％

鉅亨網新聞中心

福懋科(8131-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣10.55億元，年增率39.38%，月增率5.13%。

今年1-12月累計營收為99.21億元，累計年增率11.07%。

最新價為67.8元，近5日股價上漲17.26%，相關半導體業上漲8.58%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-7911 張
  • 外資買賣超：-7890 張
  • 投信買賣超：-102 張
  • 自營商買賣超：+81 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 10.55億 39% 5%
25/11 10.03億 47% 12%
25/10 8.96億 26% -2%
25/9 9.13億 43% 4%
25/8 8.78億 19% 4%
25/7 8.44億 20% 23%

福懋科(8131-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務。CC01080電子零組件製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


