營收速報 - 福懋科(8131)12月營收10.55億元年增率高達39.38％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為99.21億元，累計年增率11.07%。
最新價為67.8元，近5日股價上漲17.26%，相關半導體業上漲8.58%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7911 張
- 外資買賣超：-7890 張
- 投信買賣超：-102 張
- 自營商買賣超：+81 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|10.55億
|39%
|5%
|25/11
|10.03億
|47%
|12%
|25/10
|8.96億
|26%
|-2%
|25/9
|9.13億
|43%
|4%
|25/8
|8.78億
|19%
|4%
|25/7
|8.44億
|20%
|23%
福懋科(8131-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務。CC01080電子零組件製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
