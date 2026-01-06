台表科去年營收499億元重返成長年增10% 並正執行買回庫藏股

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-06 10:40

SMT 廠台表科 (6278-TW) 公布數最新營收資訊，2025 年 12 月營收 41.28 億元，月增 3.2%，年增 3.17%，而 2025 年全年營收 499 億元，則呈現年增 10.13%，擺脫過去連 2 年的營收衰退局面。

台表科董事長伍開雲。(鉅亨網記者張欽發攝)

台表科 2025 年第四季營收 120.87 億元，季減 5.48%，年增 2.02%。

台表科正處於買回庫藏股期間，台表科將在每股 148 元以下買回 1 萬張庫藏股，台表科董事會決議在每股 66.5-148 元區間買回 1 萬張庫藏護盤，跌破 66.5 元也可進行買進，買回庫藏目的在用於轉讓給員工。

對台表科而言，2026 年主要成長動能將來自 DRAM 模組與車用相關產品，預期 DRAM 模組占公司整體營收比重可提升至 20% 以上。