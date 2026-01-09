鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-09 18:42

元山 (6275-TW) 今 (9) 日公告 12 月營收 3.34 億元，第四季營收 10.68 億元，2025 全年營收 42.79 億元，年增逾 1 成，創歷史新高紀錄。元山指出，受惠 AI 帶動 IT 需求，加上車用散熱風扇訂單挹注，在兩大產品出貨暢旺下，推升 2025 全年營收表現。

元山兩大產品出貨帶動，2025全年營收42億登頂寫新猷。(圖：shutterstock)

元山 12 月營收 3.34 億元，月減 13.02%，年增 9.55%；第四季營收 10.68 億元，季增 2.89%，年增 12.78%；累計 2025 全年營收 42.79 億元，年增 10.76%。

‌



元山持續擴大高階運算散熱布局，目前已涵蓋 120kW、150kW、250kW Side-Car 以及 1.4MW In-Row CDU 等產品，並積極投入開發 Hybrid 複合式氣冷液冷散熱，以直觸式液冷技術，提供高效能散熱方案。

汽車電子事業方面，元山指出，中國汽車市場雖面臨週期性調整，但新能源車轉向權益補貼及春節汰舊換新，有望推動車市買氣。而元山長期與歐系及中系等 Tier 1 車廠維持合作，在既有歐洲客戶訂單穩定挹注，以及中系豪華車款出口份額持續提升下，今年汽車電子領域成長可期。

產能方面，元山營運總部已遷至高雄仁武新廠，而產線及研發中心將陸續於第二季初完成遷移作業，初步建置 6 條車用風扇與高階 IT 風扇自動化產線，屆時加上台南官田廠，月產能上看 120 至 150 萬台。