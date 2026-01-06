鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-06 12:31

高通 (QCOM-US) 今 (6) 日於 CES 發表新一代機器人策略，推出全新機器人處理器 Qualcomm Dragonwing IQ10 系列，專為人形機器人與先進自主式移動機器人 (AMR) 打造，目前正攜手研華 (2395-TW)、Figure 等企業，推動機器人大規模落地。

高通指出，Dragonwing IQ10 系列提供高效且節能的「機器人大腦」運算能力。運用公司在邊緣 AI、高效能與低功耗系統業經證實的專業技術，這項創新可將概念原型轉化為可實際部署的智慧機器設備。

高通執行副總裁暨汽車、產業、嵌入式物聯網與機器人事業群總經理 Nakul Duggal 表示，作為高能效、高效能的實體 AI 系統先鋒，公司深知要讓最複雜的機器人系統能可靠、安全且可規模化運作所需的要素。基於在低延遲、安全等級及高效能技術方面所擁有的強大基礎，涵蓋從感測、感知到規劃與執行，高通正在重新定義實體 AI 的可能性，讓智慧機器走出實驗室，邁向真實世界的應用場域。

Figure 創辦人暨執行長 Brett Adcock 表示，Figure 的任務是開發由先進 AI 驅動的通用型人形機器人，以消除危險且不受歡迎的工作、提升各行各業的生產力，並創造經濟繁榮，進而讓人類過上更幸福、更有目標的生活。高通平台結合卓越的運算能力與能源效率，是協助 Figure 將願景轉化為現實的寶貴基石。

高通看好，這套通用型機器人架構運用高通在能源效率、可擴展性與邊緣 AI 效能方面無可比擬的專業技術，開啟自主式機器人與連接智慧的新時代。高通於 2015 年跨足機器人領域，推出首款整合軟硬體的開發套件。如今，Dragonwing 工業處理器產品藍圖已支援多種通用型機器人外型設計，包括 Booster、VinMotion 及其他全球機器人供應商推出業界領先的人形機器人。

高通預期，此一架構可支援先進感知技術與動作規劃，並結合端到端 AI 模型，如 VLA 與 VLM，實現通用化操作能力與人機互動。Dragonwing IQ10 的推出，象徵公司在各類工業應用的實務化、實際部署上，邁出關鍵的一大步。高通也正與 Kuka Robotics 就其新一代機器人解決方案展開洽談。

搭載 Dragonwing IQ10 的通用型機器人架構，透過整合異質邊緣運算、邊緣 AI、混合關鍵性系統、軟體、機器學習運作以及 AI 資料飛輪 (AI data flywheel)，並結合持續擴展的合作夥伴生態系與強大的開發者工具組合，重新定義機器人技術的可能性。