鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-01 09:42

CES 2026 即將於 1/6-1/9 於拉斯維加斯開跑，研究機構 Counterpoint 指出，即將登場的 CES 2026 將是 AI 從概念驗證邁向規模化部署的重要轉捩點。隨著邊緣 AI 生態系日趨成熟，台灣 PC 品牌大廠華碩、宏碁、微星與技嘉已全數進入備戰狀態，將藉由搭載最新 NPU 技術的終端裝置，搶攻這波由 AI 應用落地所引發的換機大潮。

CES 2026確立AI規模化 PC品牌華碩、技嘉搶攻邊緣運算商機。(圖：shutterstock)

分析師認為本屆展會焦點將從單純的硬體效能競賽，轉向實際生產力提升與軟體應用場景的具體展示。特別是在高通 Snapdragon X 推動 Windows on Arm 生態系發展下，x86 與 Arm 架構在客戶端運算的競爭將更為白熱化，這股壓力將迫使品牌廠加速讓高效能 AI PC 成為市場標準配備。

‌



輝達、超微與高通被視為推動此波 AI 運算革新的核心支柱，將藉由更新版晶片與系統設計定義未來一年的技術規格。英特爾亦計畫端出採 18A 製程的 Panther Lake 處理器力圖反攻，四大晶片巨頭在處理器平台的角力，將直接左右台灣 PC 供應鏈的產品佈局與定價策略。

台灣品牌中以華碩 (2357-TW) 集團攻勢最為積極，除依慣例舉辦兩場發表會聚焦智慧運算外，主機板預告片中更出現神祕的 NEO 系列字樣。市場推測這可能是針對特定 AI 功能或高階創作者需求所劃分的全新產品線，加上旗下亞旭電腦同步展示 5G 與 AIoT 網通技術，展現集團整合軟硬體與通訊底層的強烈企圖心。

宏碁 (2353-TW) 與微星 (2377-TW) 雖未舉辦大型獨立發表會，但仍鎖定搭載最新處理器的 AI PC 與電競筆電，力圖在消費性市場守住市占率。技嘉 (2376-TW) 則採取差異化策略，除消費性產品外，更將展示重點放在支援輝達 Blackwell 架構的 AI 伺服器與高效能運算平台，瞄準資料中心與企業級客戶的龐大基礎建設需求。