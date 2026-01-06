鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-06 16:56

沙烏地阿拉伯已經連續三個月調降銷往亞洲的原油售價，顯示市場持續出現供應過剩的跡象，令這個產油國背負壓力。

連三降！沙國調降銷往亞洲原油價格 供應過剩壓力大 (圖:Reuters/TPG)

沙國國營石油公司沙烏地阿拉伯石油公司 (Saudi Aramco) 將 2 月交貨給亞洲客戶的阿拉伯輕原油 (Arab Light) 價格，調降至只比區域基準價格溢價 30 美分的水準。此舉與驗貨市場因供應充足而出現的下跌趨勢相呼應。

沙國國營石油公司沙烏地阿拉伯石油公司 (Saudi Aramco) 將 2 月交貨給亞洲客戶的阿拉伯輕原油 (Arab Light) 價格，調降至只比區域基準價格溢價 30 美分的水準。

在降價的同時，石油輸出國組織 (OPEC) 及部分盟國決定在第 1 季暫停增產。在上周末的會議中，與會代表表示會中並未討論到委內瑞拉供應中斷的議題，他們認為，現在討論美國拘捕委國領導人馬杜洛 (Nicolas Maduro) 對供應的影響仍為時過早。

委內瑞拉的石油產量約佔全球供應量的 1%，大部分出口都流向中國較小的獨立煉油廠。

沙烏地阿拉伯石油公司也將其他地區的各級原油價格同步調降，包括美國與歐洲市場。

全球原油價格去年已下跌約五分之一，布蘭特原油陷入 2020 年以來最糟的年度跌幅，原因是 OPEC + 先前的增產、並促使美國和其他產油國也跟進增產，使全球供應過剩的擔憂升溫。

國際能源署 (IEA) 預測，今年全球原油將出現每日約 380 萬桶的供應過剩。