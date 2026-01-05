鉅亨新視界-趨勢對話 2026-01-05 10:58

面對全球氣候變遷與能源轉型浪潮，桃園市復興區羅浮里展現強大自主能量！於 2025 年 11 月至 12 月間，由計畫主持人桃園市原民局前局長林誠榮與生活品質文教基金會余宗澤董事長帶領團隊連續舉辦三場「公民電廠共識會」。最新問卷調查顯示，參與居民對成立能源合作社的支持意願高達 100%，顯示部落對於「自己的電力自己發」已凝聚高度共識，為桃園原鄉綠能發展奠定堅實基礎。

響應 2025 能源政策，強化易受災地區能源韌性

計畫主持人林誠榮前局長表示，本次計畫核心在於響應政府 2025 年能源發展政策，特別鎖定全台 184 個易受災偏遠地區強化能源韌性。復興區作為關鍵區域，預計透過成立「能源合作社」模式，讓居民能共同出資、掌握再生能源設備的實質股權與決策權。復興區民代表及里長，表達對能源自主與社區永續發展的高度支持。

數位社群強力擴散，精準觸及逾二千人

活動首場於 11 月 30 日在「高山青莊園」揭開序幕，成功將一年一度的「復興好咖節」累積的熱度轉化為參與動力。計畫主持人林誠榮前局長指出，本次活動結合數位宣傳展現極大影響力，透過 LINE 社群管道 精準觸及包含鄉鎮市長聯合促進會、原住民歷屆鄉鎮市區長協會及在地部落群組逾 2,200 名受眾，透過跨區域的數位連結，極大化了政策信任度與討論熱度。

亮眼數據成果：從屋頂開發到小額投資

在 12 月 26 日於羅浮里「微笑驢子咖啡」舉辦的共識會中，團隊與居民以流水席方式自由交流。根據回收的有效問卷顯示，57% 的居民願意提供屋頂作為發電場址，初步盤點已有約 300 坪的開發潛力空間。此外，43% 的受訪者展現小額投資意願，投資預算集中於萬元以下，顯示「低門檻、全民參與」將是未來計畫推動的重點方向。

落實公正轉型，收益撥入社區公積金

參與居民最關注的面向包含「售電收益穩定性」、「改善社區公共設施」及「落實減碳環境保護」。林誠榮與余宗澤兩位主持人強調，公民電廠的收益將優先撥入「社區公積金」，直接用於部落公共事務。這不僅是一場綠能革命，更是翻轉部落經濟、落實「互助共好」與「公正轉型」的實踐之路。



更多資訊請參考：

經濟部能源署公民電廠資訊網

生活品質文教基金會官網