鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至0.44元，預估目標價為13.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對友達(2409-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.43元上修至0.44元，其中最高估值1.16元，最低估值0.21元，預估目標價為13.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值1.16(1.16)0.731
最低值0.21(0.21)0.020.53
平均值0.49(0.5)0.40.7
中位數0.44(0.43)0.370.57

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值280,776,000312,691,940329,862,890
最低值278,388,690285,030,630303,802,220
平均值279,716,400298,363,230315,465,240
中位數279,302,000299,024,000312,730,610

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-0.4-2.37-2.396.44
營業收入
(單位：新台幣千元)		280,245,421247,964,437246,792,674370,685,141

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


