鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至0.44元，預估目標價為13.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對友達(2409-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.43元上修至0.44元，其中最高估值1.16元，最低估值0.21元，預估目標價為13.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|1.16(1.16)
|0.73
|1
|最低值
|0.21(0.21)
|0.02
|0.53
|平均值
|0.49(0.5)
|0.4
|0.7
|中位數
|0.44(0.43)
|0.37
|0.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|280,776,000
|312,691,940
|329,862,890
|最低值
|278,388,690
|285,030,630
|303,802,220
|平均值
|279,716,400
|298,363,230
|315,465,240
|中位數
|279,302,000
|299,024,000
|312,730,610
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-0.4
|-2.37
|-2.39
|6.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|280,245,421
|247,964,437
|246,792,674
|370,685,141
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)目標價調升至13.5元，幅度約3.85%
- 〈台股開盤〉台積電一飛沖天創1655元新天價 台股史上首次衝破3萬點
- 盤中速報 - 友達(2409)股價拉至漲停，漲停價13.85元，成交194,819張
- 盤中速報 - 友達(2409)大漲6.75%，報13.45元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇