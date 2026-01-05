大田精密Q4營收13.88億元改寫6季以來新高 年增41%

高爾夫球具廠大田精密 ( 8924-TW ) 在越南新增廠區已經投產，部分新產品也在第三季開始出貨挹注同時，大田精密今 (5) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收 4.25 億元，月減 12.92%，年增 60.63%，2025 年全年營收 46.32 億元，並與 2024 年相當。

‌



大田預估在 2026 年 3 月將在越南引進自動化生產線，再增加月產 30 萬支的高爾夫球具生產線加入，搭配原有江西大田的生產產能，雙基地佈局將有助於爭取更多訂單，提升調度彈性。在市場旺季的加持之下，目前訂單能見度約 3 個月，預估 2026 年首季將有優異的業績表現，超越 2025 年首季的表現。