大田精密Q4營收13.88億元改寫6季以來新高 年增41%
鉅亨網記者張欽發 台北
高爾夫球具廠大田精密 (8924-TW) 在越南新增廠區已經投產，部分新產品也在第三季開始出貨挹注同時，大田精密今 (5) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收 4.25 億元，月減 12.92%，年增 60.63%，2025 年全年營收 46.32 億元，並與 2024 年相當。
大田 2025 年第四 季營收爲 13.88 億元，創 6 季以來新高，季增 2.16%，年增 41.82%。
大田預估在 2026 年 3 月將在越南引進自動化生產線，再增加月產 30 萬支的高爾夫球具生產線加入，搭配原有江西大田的生產產能，雙基地佈局將有助於爭取更多訂單，提升調度彈性。在市場旺季的加持之下，目前訂單能見度約 3 個月，預估 2026 年首季將有優異的業績表現，超越 2025 年首季的表現。
大田精密 2025 年第三季營收 13.59 億元，改寫 5 季以來新高，毛利率爲 19.24%，季增 3.1 個百分點，年增 4.78 個百分點；第三季稅後純益爲 1.42 億元，季增 4.24%，年增 55.47%，單季每股純益 1.7 元。
大田精密 2025 年 1-9 月 營收 32.43 億元，毛利率 17.78%，年增 1.6 個百分點，稅後純益 3.36 億元，年減 7.19%，每股純益爲 4.01 元。
