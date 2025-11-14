大田精密新增越南大型生產線 明年加入搶攻新客戶及輸美市場

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-14 17:25

高爾夫球具廠大田精密 (8924-TW) 在越南新增廠區已經投產，部分新產品也在第三季開始出貨，同時，大田精密預估在 2026 年 3 月將引進自動化生產線，再增加月產 30 萬支的高爾夫球具生產線加入，在市場旺季的加持之下，目前訂單能見度約 3 個月，預估 2026 年首季將有優異的業績表現，超越今年首季。

大田精密新增越南大型生產線 明年確定加入搶攻新客戶及輸美市場。(鉅亨網記者張欽發攝)

大田精密 2025 年第三季營收 13.59 億元，改寫 5 季以來新高，毛利率爲 19.24%，季增 3.1 個百分點，年增 4.78 個百分點；第三季稅後純益爲 1.42 億元，季增 4.24%，年增 55.47%，單季每股純益 1.7 元。

大田精密 2025 年 1-9 月 營收 32.43 億元，毛利率 17.78%，年增 1.6 個百分點，稅後純益 3.36 億元，年減 7.19%，每股純益爲 4.01 元。

大田 2025 年第三季營收爲 13.59 億元，改寫 5 季以來新高，季增 34.63%，年增 8.06%，主要在於部分新開發產品己在第三季陸續出貨。在 2025 年營收逐季走高下，新產品出貨有助於公司第四季營收維持高檔水準。

大田精密指出，公司營運穩定，因應川普關稅影響，配合主要客戶的期待與需求積極進行越南建廠，目前建廠順利，預計在 11 月底封頂，並在 2026 年 3 月完成設備進駐進入量產準備，而在先承租的越南新廠已順利投產出貨，目前以生產木桿產品爲主。最重要的考量也是大田必須要有充足的產能，才足以獲取訂單的投放。

大田精密指出，越南自建的廠房原預計一年完工，已提前完成本體建設，目前進展相當順利，可望提早投入量產，最近前往大田越南新廠參觀的客戶數量多，都表達強烈合作意願，日系客戶也表示會更密切合作，希望自建廠房完工啟用後可以和公司加大合作規模。