營收速報 - 新鉅科(3630)12月營收2.04億元年增率高達34.65％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為22.68億元，累計年增率19.19%。
最新價為26.9元，近5日股價上漲0.18%，相關光電類指數上漲3.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-407 張
- 外資買賣超：-407 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|2.04億
|35%
|11%
|25/11
|1.83億
|21%
|5%
|25/10
|1.74億
|12%
|-17%
|25/9
|2.10億
|28%
|9%
|25/8
|1.93億
|13%
|5%
|25/7
|1.83億
|7%
|-6%
新鉅科(3630-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學儀器製造業。電子零組件製造業。其他電機及電子機械器材製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
鉅亨贏指標了解更多
