鉅亨速報

營收速報 - 新鉅科(3630)12月營收2.04億元年增率高達34.65％

鉅亨網新聞中心

新鉅科(3630-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣2.04億元，年增率34.65%，月增率11.35%。

今年1-12月累計營收為22.68億元，累計年增率19.19%。

最新價為26.9元，近5日股價上漲0.18%，相關光電類指數上漲3.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-407 張
  • 外資買賣超：-407 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 2.04億 35% 11%
25/11 1.83億 21% 5%
25/10 1.74億 12% -17%
25/9 2.10億 28% 9%
25/8 1.93億 13% 5%
25/7 1.83億 7% -6%

新鉅科(3630-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學儀器製造業。電子零組件製造業。其他電機及電子機械器材製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


新鉅科

