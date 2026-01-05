牧德2025年營收31.92億元登頂年增1.08倍 今年營收挑戰雙位數成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-05 16:11

牧德科技 (3563-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊、2025 年 12 月 營收 2.29 億元，月增 0.07%，年增 6.98%，全年營收 31.92 億元創新高，年增 1.08 倍，牧德目前接單順暢，法人估 2026 年營收仍有雙位數成長。

牧德董事長汪光夏。(鉅亨網記者張欽發攝)

牧德 2025 年第四季營收爲 6.64 億元，季減 13.4%，年增 9.64%。

牧德 2025 年受惠於 AI 相關應用帶動電子產品需求旺盛 ，客戶端投資動能明 顯提升，帶動 PCB 高 階 檢測設備需求，出貨表現持續暢旺。牧德以長期深耕 PCB 檢測領域所累積的技術實力與市場基礎，加上既有產品線持續優化，成功掌握訂單需求，成為推升全年營收成長的主要動能。

針對市場關注的半導體檢測設備 發展，牧德主管指出，隨著全球半導體產業持續擴產， AI 、 5G 及高效能運算等應用推動高階封裝與測試需求快速成長，牧德推出相關產品 2025 年 陸續完成客戶端認證，隨著產品成熟度提升及客戶導入進度推進，牧德預期 2026 年起半導體檢測設備將逐步放量 ，可望成為公司下一階段重要的成長動能。

展望 2026 年， 牧德目前訂單能見度高 ，在 PCB 檢測設備需求維持穩定的基礎下，隨著半導體檢測設備逐步放量，整體營運動能可望進一步提升。 預期在既有客戶需求延續及新產品導入效益發酵下， 2026 年營收表現有機會 挑 戰 雙位數成長趨勢 。