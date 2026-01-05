鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-05 06:00

哥倫比亞總統府辦公廳主任羅德里格斯周六（3 日）晚宣布，要求 5 日召開聯合國安全理事會緊急會議，並提議召開美洲國家組織常設理事會特別會議，以應對委內瑞拉局勢變化對地區穩定造成的影響。

委內瑞拉總統被川普抓走，鄰國哥倫比亞進入一級戰備狀態。（圖：Shutterstock）

羅德里格斯當晚在記者會上說，鑑於當前委國局勢升級，哥方除推動召開上述會議外，還提議召開拉美和加勒比國家共同體（拉共體）外長會議。目前哥倫比亞擔任拉共體輪值主席國。

羅德里格斯說，哥倫比亞已在與委國接壤的邊境地區啟動醫療系統黃色警戒。哥國政府下令加強人道主義措施，並在哥委邊境部署 3 萬兵力，宣布武裝部隊進入一級戰備狀態，以應對可能升級的局勢。

哥倫比亞國防部長桑切斯周六表示，針對美國對哥倫比亞總統佩特羅發出的威脅，已加強對佩特羅的安全保護。美國總統川普當天曾指責佩特羅生產毒品，並要他「小心點」。