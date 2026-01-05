鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-05 13:19

為響應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，並對接高資產客群多元化且國際化的財富管理需求，聯邦銀行今 (5) 日宣布，位於高雄市前鎮區的「亞資分行」正式開業，開募儀式由聯邦銀行董事長林鴻聯、總經理許維文親自揭牌，象徵聯邦銀行正式進駐高雄亞資專區，全力搶進高端財富管理新戰場的決心。

高雄「亞洲資產管理中心」是金管會引導金融機構發展跨境業務、強化臺灣國際金融競爭力的核心政策。聯邦銀行自去年 11 月獲准進駐高雄專區試辦業務後，於今日以全新分行型態設立「亞資分行」，主打量身客製整合財富管理、授信、信託金融的一站式服務。

針對高資產客群最重視的資金靈活性，聯邦銀行亞資分行也配合試辦業務提供多元的金融解決方案，導入國際私人銀行等級的金融工具，包括保費融資、信託資產自行質借、金融資產組合融資（Lombard Lending），以及專屬財富管理與資產配置服務，協助高資產客戶提升資金運用效率與資產配置彈性。

聯邦銀行亞資分行以「高端財富管理旗鑑」為定位，服務架構上也精心建立了一套嚴密的專業服務網，除了在地專責理財團隊結合總行「高資產財富顧問中心」協同運作外，並與國內頂尖會計師及律師事務所等專業團隊簽約合作，攜手導入「產品顧問、投資組合管理師、全球市場分析師，以及保險、稅務與法律」等六大跨領域專家團隊，提供客戶從投資前規劃、投資中管理到後期的稅務規劃與家族財富傳承的完整流程規劃，全面落實財管 2.0 所強調的「整體資產管理」與「客製化服務」精神。

聯邦銀行總經理許維文指出，高雄亞資專區的試辦業務是銀行業轉型的高速公路，隨著高資產客戶對跨境投資、資產活化與財富傳承的需求日益提升，聯邦銀行也將持續深耕高雄亞資專區，配合政府政策推動台灣成為亞洲資產管理中心的目標。