鉅亨網記者張韶雯 台北
為落實對國防部現役官兵的實質關懷，台灣土地銀行宣布自 115 年元旦起，受國防部委託辦理「國軍官兵急難貸款」，針對突發性家庭變故或醫療需求提供即時金融支援，涵蓋傷病醫護、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護以及小額紓困等七大類別；其中小額紓困貸款上限 20 萬元，其餘 6 項貸款上限皆為 60 萬元 ；若官兵因多重急難需申請多項貸款，每人最高貸款限額 120 萬元 。
在利率優惠部分，本專案利率計算係依中華郵政 2 年期定期儲蓄存款機動利率減年息 0.025 厘計算，目前調整後利率為 1.695%，採機動調整以減輕官兵負擔 。還款方式則具備高度便利性，統一由國軍官兵薪餉每月就源扣繳 。需特別注意的是，借款人若發生停職、免職、撤職、退伍、解除召集、停役或廢止原核定起役等離職情形，則須於離職前全數繳清貸款 。
申請流程由現役官兵本人向國防部提出，經國防部審核通過後，即由台灣土地銀行轄下專責的 22 家分行進行對保及撥款作業 。台灣土地銀行長期擔任國家金融後盾，除了辦理勞保紓困、微型創業與青創貸款外，此次更獲選為「國軍官兵急難貸款」指定銀行 。透過「急需即助、專款專用」的核心原則，土銀致力成為台灣最值得信賴的金融夥伴，協助穩定社會發展並提升國家韌性 。
下一篇