2026-01-02

為落實對國防部現役官兵的實質關懷，台灣土地銀行宣布自 115 年元旦起，受國防部委託辦理「國軍官兵急難貸款」，針對突發性家庭變故或醫療需求提供即時金融支援，涵蓋傷病醫護、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護以及小額紓困等七大類別；其中小額紓困貸款上限 20 萬元，其餘 6 項貸款上限皆為 60 萬元 ；若官兵因多重急難需申請多項貸款，每人最高貸款限額 120 萬元 。

在利率優惠部分，本專案利率計算係依中華郵政 2 年期定期儲蓄存款機動利率減年息 0.025 厘計算，目前調整後利率為 1.695%，採機動調整以減輕官兵負擔 。還款方式則具備高度便利性，統一由國軍官兵薪餉每月就源扣繳 。需特別注意的是，借款人若發生停職、免職、撤職、退伍、解除召集、停役或廢止原核定起役等離職情形，則須於離職前全數繳清貸款 。

