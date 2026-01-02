盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.36%，報166.32美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間02日22:34股價上漲8.46美元，報166.32美元，漲幅5.36%，成交量23,458（股），盤中最高價166.32美元、最低價161.85美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.68%
- 近 1 月：+7.45%
- 近 3 月：+12.89%
- 近 6 月：+57.5%
- 今年以來：-6.65%
