鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.36%，報166.32美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間02日22:34股價上漲8.46美元，報166.32美元，漲幅5.36%，成交量23,458（股），盤中最高價166.32美元、最低價161.85美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.68%
  • 近 1 月：+7.45%
  • 近 3 月：+12.89%
  • 近 6 月：+57.5%
  • 今年以來：-6.65%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

