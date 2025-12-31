search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報7097.76點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間01日04:22，費城半導體下跌71.34點（或1%），暫報7097.76點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.21%
  • 近 1 月：+2.12%
  • 近 3 月：+12.55%
  • 近 6 月：+29.25%
  • 今年以來：+42.77%

焦點個股


費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領跌。格羅方德(GFS-US)下跌3.23%；美光科技(MU-US)下跌2.85%；英特格(ENTG-US)下跌2.84%；科磊(KLAC-US)下跌2.2%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌1.94%。

部分成分股表現相對穩健，台積電ADR(TSM-US)上漲1.5%；安森美半導體(ON-US)上漲0.15%。


