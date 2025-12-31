盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報7097.76點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間01日04:22，費城半導體下跌71.34點（或1%），暫報7097.76點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.21%
- 近 1 月：+2.12%
- 近 3 月：+12.55%
- 近 6 月：+29.25%
- 今年以來：+42.77%
焦點個股
費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領跌。格羅方德(GFS-US)下跌3.23%；美光科技(MU-US)下跌2.85%；英特格(ENTG-US)下跌2.84%；科磊(KLAC-US)下跌2.2%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌1.94%。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 費城半導體大跌1.31%，報7112.98點
- 盤中速報 - 莫德納(MRNA-US)大跌5.01%，報31.11美元
- 盤中速報 - 耐吉(NKE-US)大漲5.02%，報60.22美元
- 盤中速報 - 莫德納(MRNA-US)大跌5.01%，報33.15美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇