〈熱門股〉緯創AI伺服器、網通業務雙箭齊發 周漲近6%收復5日線
鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯創 (3231-TW)AI 伺服器動能持續強勁，預期今年業績將呈現逐季成長趨勢，今年 AI 伺服器業績有望成長雙位數百分比。另外，網通產品今年也將迎來大爆發，預估出貨成長 10 倍，激勵緯創本周漲 5%，收復 5 日線。
緯創本周漲幅 5.8%，周五 (2 日) 最高漲至 155.5 元，一舉站回 5 日線，周線連 3 紅。至於三大法人籌碼動向，三大法人連續 9 個交易日買超，自 2025 年 12 月 19 日起，已買超 9.4 萬張。
執行長林建勳表示，AI 伺服器業務方面，除既有客戶需求成長，也有新訂單挹注，包括零組件及系統層級 (system level) 的需求皆同步成長。
林建勳指出，網通產品將於今年迎來轉捩點，去年斬獲北美最大網通公司訂單，預計今年開始出貨，出貨將有 10 倍成長。為因應網通產品成長，緯創董事會於去年 12 月擴大投資，決議斥資 42.53 億元，建置新廠房、改良建築物，以及取得機器設備。
