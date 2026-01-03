〈熱門股〉緯創AI伺服器、網通業務雙箭齊發 周漲近6%收復5日線

緯創本周漲幅 5.8%，周五 (2 日) 最高漲至 155.5 元，一舉站回 5 日線，周線連 3 紅。至於三大法人籌碼動向，三大法人連續 9 個交易日買超，自 2025 年 12 月 19 日起，已買超 9.4 萬張。