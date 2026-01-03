鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-03 09:38

全球記憶體市場因 AI 資料中心需求暴增導致產能排擠，價格持續走揚，這股漲勢正快速蔓延至智慧型手機產業。多家手機品牌高層近期紛紛釋出警訊，坦言成本壓力倍增，市場憂心 2026 年新機恐面臨漲價潮，甚至透過降規策略來應對，消費者荷包恐將失血。

市場研究機構 IDC 與 Counterpoint Research 同步示警，指出記憶體大廠正將產能移轉至高毛利的 AI 伺服器應用，導致手機用記憶體供應吃緊。Counterpoint 更預測今年第二季前記憶體價格可能累計上漲四成，進而推升智慧型手機平均售價提高約 6.9%。以 iPhone 17 Max 基本款為例，售價恐將比前代上調近百美元。

面對成本結構惡化，品牌廠首當其衝。三星台灣總經理陳啓蒙坦言，除了記憶體外，物流與匯率波動也墊高整體成本，但他強調三星具備垂直整合優勢，將盡力調節以力守價格防線。

vivo 台灣總經理陳怡婷則透露，內部正針對 2026 年第一季末的新機評估是否漲價及修正目標客群，顯示漲價已是不得不面對的選項。

這波記憶體漲勢對中低階機種的衝擊尤甚。由於中低階手機利潤微薄，品牌廠為維持獲利，可能採取「降規不降價」策略，例如縮減記憶體容量或採用較低階料件。外媒《Android Authority》更直接點名，隨著 RAM 供應短缺，入門與中階 Android 手機漲幅恐上看一成。