search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

股神正式卸任CEO！巴菲特：波克夏比任何公司都有機會再經營百年

鉅亨網編譯王貞懿

根據《CNBC》周五 (2 日) 報導，股神巴菲特 (Warren Buffett) 正式將波克夏執行長職位交給繼任者阿貝爾 (Greg Abel)，並強力背書這位新任 CEO，認為公司比任何企業都更有機會延續百年。

cover image of news article
股神巴菲特正式將波克夏CEO職位交棒，結束60年傳奇經營生涯。

95 歲的巴菲特在特別專訪中表示：「我認為波克夏比我能想到的任何公司，都更有機會在 100 年後仍然存在。」他已正式卸下 CEO 職務，結束長達 60 年的傳奇經營，將一家陷入困境的公司，打造成擁有 3000 多億美元現金、市值逾兆美元的企業集團。


巴菲特對阿貝爾讚譽有加。他說：「阿貝爾將是決策者。他一周能完成的事，比我一個月完成的還多⋯⋯我寧可讓阿貝爾管理我的錢，也不願交給美國任何頂尖投資顧問或頂尖 CEO。」

不過，波克夏 (BRK-US) 自巴菲特 5 月宣布退休後，股價表現落後大盤，部分投資人質疑阿貝爾是否能像巴菲特一樣管理這個龐大企業集團，並維持市場溢價。

巴菲特將繼續擔任董事長，他強調阿貝爾是個務實的領導人，跟他一樣過著低調正常的生活。

「他不是個扭曲的人。他喜歡跟孩子打冰球。」巴菲特說，「如果鄰居不知道他是誰，根本想不到 1 月 1 日起，他要決策一家雇用近 40 萬人、計劃經營 50 到 100 年的公司。」

這位 95 歲投資大師也暗示未來將淡出公眾視野，表示今年不會在波克夏年度股東會上台發言，這是數十年來首次改變傳統。過去這場股東會每年吸引數萬投資人湧入奧馬哈。

「一切都會保持不變。」巴菲特說，「我會出席，只是不會上台發言，我會坐在董事席。」


文章標籤

巴菲特阿貝爾股神交棒CEO投資大師股東會波克夏奧馬哈先知TOP

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty