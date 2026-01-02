股神正式卸任CEO！巴菲特：波克夏比任何公司都有機會再經營百年

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-02 21:01

根據《CNBC》周五 (2 日) 報導，股神巴菲特 (Warren Buffett) 正式將波克夏執行長職位交給繼任者阿貝爾 (Greg Abel)，並強力背書這位新任 CEO，認為公司比任何企業都更有機會延續百年。

股神巴菲特正式將波克夏CEO職位交棒，結束60年傳奇經營生涯。

95 歲的巴菲特在特別專訪中表示：「我認為波克夏比我能想到的任何公司，都更有機會在 100 年後仍然存在。」他已正式卸下 CEO 職務，結束長達 60 年的傳奇經營，將一家陷入困境的公司，打造成擁有 3000 多億美元現金、市值逾兆美元的企業集團。

‌



巴菲特對阿貝爾讚譽有加。他說：「阿貝爾將是決策者。他一周能完成的事，比我一個月完成的還多⋯⋯我寧可讓阿貝爾管理我的錢，也不願交給美國任何頂尖投資顧問或頂尖 CEO。」

不過，波克夏 (BRK-US) 自巴菲特 5 月宣布退休後，股價表現落後大盤，部分投資人質疑阿貝爾是否能像巴菲特一樣管理這個龐大企業集團，並維持市場溢價。

巴菲特將繼續擔任董事長，他強調阿貝爾是個務實的領導人，跟他一樣過著低調正常的生活。

「他不是個扭曲的人。他喜歡跟孩子打冰球。」巴菲特說，「如果鄰居不知道他是誰，根本想不到 1 月 1 日起，他要決策一家雇用近 40 萬人、計劃經營 50 到 100 年的公司。」

這位 95 歲投資大師也暗示未來將淡出公眾視野，表示今年不會在波克夏年度股東會上台發言，這是數十年來首次改變傳統。過去這場股東會每年吸引數萬投資人湧入奧馬哈。