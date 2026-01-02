鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-02 18:13

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 近兩年推動的「DRAM 供應鏈低碳轉型計畫」於 2025 年 12 月圓滿完成，本計畫共完成 26 案，實際減碳成果為 8,536 公噸，高於原預估的 6,300 公噸，達成率 135%，為產官學研合作典範。

南亞科於 2023 年偕同 10 家供應商夥伴投入由經濟部產業發展署所推動之「DRAM 供應鏈低碳轉型計畫」，為期二年的計畫除了號召供應商夥伴以外，也結合了工業技術研究院以及臺灣科技大學等學界的投入。

南亞科於 12 月 30 日舉辦「永續供應鏈研討會 - DRAM 供應鏈低碳轉型計劃成果發表」，會中除邀集參與此計畫的 10 家供應商夥伴外，同時也邀請經濟部產發署、工業技術研究院及台科大等共同出席分享成果及經驗交流。

南亞科執行副總經理蘇林慶表示，碳有價時代來臨，公司在積極投入 10 奈米級先進製程技術自主研發的同時，仍持續推動供應鏈低碳轉型。希冀透過產學技術合作、跨產業能力共享與數位工具導入，協助供應商共同提升低碳轉型動能，形成具韌性且更具競爭力的永續產業鏈。

本計畫從 2023 年 11 月啟動，透過與臺灣科技大學與工業技術研究院合作，從「能力建置」、「數位工具」、「低碳技術導入」三大面向推進，以協助 10 家關注供應商全面提升碳管理能力，原定目標為兩年減碳 6,300 公噸，計畫執行共完成 26 案，實際減碳成果為 8,536 公噸，達成率 135%。

此次主要成果如產品碳足跡盤查與數位查證，協助供應商完成 15 支關鍵產品碳足跡量化，並導入碳足跡標準化查證流程，提升碳數據透明與有效性，並建立在地化碳係數資料。並將本項工作成果以南亞科 DRAM 供應鏈低碳轉型為案例，由臺灣科技大學於 Going Green EcoDesign 2025 研討會中發表說明。

其次是建置雲端碳管理與數位查證平台，導入雲端數位碳管理平台，協助 10 家關注供應商更有效率管理碳排放來源、追蹤減碳績效、避免人為計算疏失，並降低查證行政成本。

最後則是碳排放熱點分析與低碳技術改善，透過碳排放熱點分析、碳排預測等創新方法，持續精進節能減碳作為，包括 VOCs 處理設備沸石轉輪節能改善，每年可節省天然氣 12.9 萬立方公尺，約減少 243 公噸碳排放、空調再熱盤管熱回收，每年可節電 67.5 萬度，約減少 333.4 公噸碳排放、製程端改用空調箱 MAU01a 變頻器，減少 85% 無塵室自動調節出風靜壓的用電量；提升空壓機能效，減少 37% 產生再生晶圓製程所需壓縮氣體的用電量；將廢熱回收壓縮，去除空氣中水分，再供應給生產設備使用，成功減少 75% 用電量。