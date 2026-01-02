鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-02 18:30

英國富時 100 指數在 2026 年首個交易日，便達成歷史性的里程碑，首次突破 1 萬點大關，以創紀錄的點位開始新的一年。

今年第一個交易日，富時 100 指數在開盤後上漲了近 0.7%，盤中高點來到 10,046.25，隨後漲勢略有縮減，指數也回到 1 萬點下方。

此次突破是在此藍籌股指數，於 2025 年創下自 2009 年以來的最佳年度表現之後達成的。富時 100 指數去年年度漲幅超過 21%，表現優於斯托克歐洲 600 指數和標普 500 指數。

根據 Barclays 的說法，英國成為 2025 年意外的股票市場贏家。推動富時 100 強勁表現的關鍵因素包括：

1. 指數結構優勢： 富時 100 指數主要由出口型企業組成。在所有類股中，金融股，特別是匯豐、巴克萊和國民西敏寺銀行等金融機構，是歐洲去年表現最強勁的股票之一，對指數點數漲幅貢獻最大。此外，貴金屬開採股，如弗雷斯尼洛 (Fresnillo) 和 Endeavour Mining，也是去年表現最突出的股票。

2. 全球資金轉向： 由於投資者對美國人工智慧相關的大型科技股估值和競爭產生擔憂，全球投資者從美國資產撤出，將資金重新配置到國際市場，提振了包括英國在內的歐洲股市。

3. 美元疲軟放大回報： 歐洲相對於美國的優勢在美元計價下更為顯著，主要是因為美元在年內大幅下跌，提高了全球投資者從英國資產獲得的回報。

然而，儘管股市上漲，英國股市的資金流動狀況卻是特例。2025 年，英國股票基金錄得 337 億美元的淨流出，使英國成為全年唯一持續贖回的主要地區。這表明指數的優異表現，是在投資者持續減少曝險的情況下發生的。